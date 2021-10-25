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البرلمان الجزائري يتهم نظيره الفرنسي بشن حرب بالوكالة

البرلمان الجزائري يتهم نظيره الفرنسي بشن حرب بالوكالة
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

اكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، المكلف بالعلاقات الخارجية، منذر بودن، إن البرلمان الفرنسي يقوم بحرب بالوكالة لصالح لوبيات همها الابتزاز.

العالم - الجزائر

واتهم بودن البرلمان الفرنسي بالسعي لزعزعة الواقع السياسي الجزائري، مضيفا أن ما يفعله هو "تحرشات تتجاوز اللباقة الدبلوماسية".

وأضاف أن البرلمان الفرنسي يتجاهل أن الجزائر دولة مستقلة كاملة السيادة، مؤكدا أن "كل ما يقوم به من تحاليل وخرجات استعراضية مدفوعة من أشخاص ولوبيات استعملت كل الطرق لزعزعة استقرار الجزائر".

وقال بودن إن "البرلمان الفرنسي المتنطع بالديمقراطية يستعمل كأداة تشويش علينا داخليا وإقليميا"، مضيفا أن "الجزائر قوية بشعبها وجيشها وتصر على التعامل بندية مع الجميع".

وأشار إلى أن "كل هذا التشويش هدفه التخلي عن القضايا الاستراتيجية و مشاريعنا النهضوية"، مضيفا أن "الجزائر الجديدة تملك مقومات القيادة الجيوسياسية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون".

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