البرلمان الجزائري يتهم نظيره الفرنسي بشن حرب بالوكالة

العالم - الجزائر

واتهم بودن البرلمان الفرنسي بالسعي لزعزعة الواقع السياسي الجزائري، مضيفا أن ما يفعله هو "تحرشات تتجاوز اللباقة الدبلوماسية".

وأضاف أن البرلمان الفرنسي يتجاهل أن الجزائر دولة مستقلة كاملة السيادة، مؤكدا أن "كل ما يقوم به من تحاليل وخرجات استعراضية مدفوعة من أشخاص ولوبيات استعملت كل الطرق لزعزعة استقرار الجزائر".

وقال بودن إن "البرلمان الفرنسي المتنطع بالديمقراطية يستعمل كأداة تشويش علينا داخليا وإقليميا"، مضيفا أن "الجزائر قوية بشعبها وجيشها وتصر على التعامل بندية مع الجميع".

وأشار إلى أن "كل هذا التشويش هدفه التخلي عن القضايا الاستراتيجية و مشاريعنا النهضوية"، مضيفا أن "الجزائر الجديدة تملك مقومات القيادة الجيوسياسية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون".