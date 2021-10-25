رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل السعودية

العالم - السعودية

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، قولها إن زيارة المنفي تأتي "تلبية لدعوة من أجل المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على مستوى الرؤساء ورؤساء الحكومات".

وأضافت أن "الزيارة تستمر يومين، وتهدف إلى مناقشة قضايا متعلقة بالطاقة والمناخ في المنطقة".

ويرافق المنفي كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير البيئة إبراهيم العربي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وكان في استقبال المنفي في مطار الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض.

ومن أبرز محاور القمة سبل مواجهة أزمة التغير المناخي، وتحديات التحول في الطاقة، والفرص الاستثمارية الجديدة في الاقتصاد الأخضر، وفق الموقع الخاص بالقمة.

وكانت السعودية ضمن الدول التي شاركت، الخميس الماضي، في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، حيث جددت على لسان وزير خارجيتها، فيصل بن فرحان، "تأكيد دعمها لجميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا".

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجة سياسية وأمنية، حيث تسلمت، في 16 مارس الماضي، سلطة انتقالية تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً لقيادة البلاد إلى الانتخابات برعاية أممية.