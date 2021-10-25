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شاهد..أهم ماجاء في بيان رئيس المجلس العسكري السوداني

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

رأى  المحلل السياسي تاج الدين بانقا ان مايشهده السودان اليوم هو تطورات المشهد السياسي في البلاد مابعد نظام عمر البشير.

العالم - خاص بالعالم

وقال بانقا في حديث لقناة العالم الاخبارية، ان هناك انقسام داخل المنظومة الحاكمة في السودان، لذا الصراع السياسي داخل المنظومة الحاكمة خرج اليوم الى الشارع.

واشار بانقا الى ان بيان عبدالفتاح البرهان احال المؤسسات القائمة ومجلس الوزراء وأكد الالتزام بالوثيقة الدستورية وقيام الانتخابات السودانية في وقتها المحدد.

واوضح ان بيان البرهان تحدث عن المؤسسات التي لم تكتمل طوال الفترة السابقة، وعن قيام برلمان ثوري حتى موعد الانتخابات.

هذا وقد أعلن القائد العام للقوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية.

وفي كلمة متلفزة، قال البرهان إن الخلافات والصراعات بين المدنيين والعسكريين في الحكومة الانتقالية أجبرت القوات المسلحة على التحرك، وأضاف أن حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات المقررة في يوليو 2023.

وعلق البرهان مجلس السيادة الذي كان يرأسه، كما قام بحل مجلس الوزراء، ولجنة مكافحة الفساد، وتعليق العمل ببعض المواد الدستورية.

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شاهد..أهم ماجاء في بيان رئيس المجلس العسكري السوداني