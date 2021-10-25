شاهد.. هل سيعود السودان الی عهد عمر البشير؟

العالم - خاص بالعالم

وقال عثمان في حديث لقناة العالم الاخبارية: بما ان هذه الجهات وراء احداث السودان، لهذا لا يتحدث الاتحاد الاوروبي عن ضرورة عودة سلطة شرعية بموجب الوثيقة الدستورية وانما يتحدث عن ضرورة الافراج عن اشخاص تم اعتقالهم.

وأكد وجود تغطية دولية لمحاولة الانقلاب في السودان مضيفاً ان اشخاص غير راضين عن الحكومة فقدوا منزلتهم بعد سقوط النظام السابق أيضاً سينضمون الی الراضين علی الانقلاب.

وحذر من خطوات تقوم بها القوات العسكرية تعید البلد الی ما كان عليه في زمن عمر البشير معتبراً ان المكون العسكري الموجود الان في رأس السلطة هم نفس اللجنة الامنية التي كانت مع عمر البشير سابقاً وربما نسمع قرارات في المستقبل عن اطلاق سراح الموقوفين من حكومة المؤتمر الوطني سابقاً وكل ذلك سوف يتم تحت تبرير مصالحة وطنية ومنع البلاد من الانزلاق الی الفوضی.