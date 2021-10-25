الصحة الايرانية: أكثر من 7 آلاف إصابة و140 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 7 آلاف و516 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و868 ألفا و 360 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1171 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 4256 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و429 ألفا و982 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 140 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 125.363 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 51 مليونا و158 ألفا و858 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 30 مليونا و139 ألفا و400 شخص الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 81 مليونا و 360 آلاف و 772 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 34 مليونا و 867 ألفا و 146 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 22 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 128 مدينة والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 215 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 83 مدينة.