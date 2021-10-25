تجديد العهد بالثورة البحرينية

العالم - حديث البحرين

ويسلط برنامج " حديث البحرين " الضوء على رسالة الشيخ علي سلمان التي أكدت أن موقف البحرينيين الرافضين هو واحد لا يقبل التنازل عن ثوابت الثورة واهدافها وان نضالهم مستمر من أجل تحقيق المطالب الشعبية العادلة خلف القيادات الحكيمة لاية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.

وتطرق البرنامج الى ما تضمنته رسالة الشيخ علي سلمان له "امض لما يرشدك الله به يدنا بيد فاليد باليد لخير ورفعة الشعب البحريني الذي كلما كانت التحديات أمامه كبيرة كانت العزيمة على مواجهتها أكبر بزخم حراك سلمي شعبي متواصل برغم بطش النظام وقمعه له فالشعب حريص كل الحرص على ثورته وعلى تجديد عهده بها دائما وان العهد كان مسؤولا.

ويلقي البرنامج الضوء على الرسالة التي وجهها أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان من داخل سجنه، وهي رسالة دعم إلى آية الله الشيخ عيسى قاسم تتعلق بتطورات المشهد السياسي، وجاء في الرسالة التي نشرتها جمعية الوفاق «أمض لما يرشدك الله يدنا بيدك»وأضاف سلمان «عرفناك قائدًا وطنيًّا محبًّا لوطنك عاملًا بجد ومثابرة وإخلاص طول حياتك من أجل رفعة الوطن (...) كنت دومًا داعيًا للحق والإنصاف متمسكًا بالسلمية والحضارية».

وقال إن آية الله قاسم «صاحب قلب ويد مفتوحة للحوار والتواصل من أجل المصلحة العامة وتطلعات الشعب في المشاركة السياسية الحقيقية عبر تمكين الشعب من إدارة شؤونه التشريعية والتنفيذية»، وختم سلمان رسالته بالقول «رأيناك منار هدى فتوكل على الله بمن أجابك».

وعن تطورات المشهد السياسي في البحرين ورمزية الرسالة التي وجهها أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان من داخل سجنه، أكد مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة الـ14 من فبراير ابراهيم العرادي من لندن أن تلك الرسالة تقرأ من أكثر من جانب ووجه، حيث جاءت في توقيت هام جدا خاصة أن الرموز ممنوعون عن التصريح والحديث ومن كل وسائل الحرية حيث وصلت الرسالة المختصرة التي تقدم الاقتصاد والسياسة والثبات والتحدي معاني كبيرة.

ويتم مناقشة موضوع البرنامج مع ضيوف الحلقة :



- مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة الـ14 من فبراير ابراهيم العرادي من لندن

- الناشط الحقوقي البحريني عباس شبر .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...