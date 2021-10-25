الرئيس الايراني يدعو الاتحاد الاوروبي للابتعاد عن سياسات اميركا التوسعية

العالم - ايران

وخلال استقباله اليوم الاثنين سفير فنلندا الجديد في طهران کاري کاهیلوتو واستلامه منه اوراق اعتماده قال الرئيس آية الله رئيسي: اننا على اعتاب العام الـ 90 لبدء العلاقات الدبلوماسية نتطلع الى ان نشهد في فترة مهمتكم علاقات جيدة ولامعة بين البلدين.

واكد ضرورة التزام اوروبا بتعهداتها تجاه ايران واضاف: نامل بان يتمكن الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية من التقدم في مسار استقلالها الاستراتيجي وان تبتعد عن سياسات اميركا التوسعية، ذلك لان الاحادية الاميركية لا تصب في مصلحة العالم.

من جانبه قال سفير فنلندا الجديد في طهران: ان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كانت على الدوام جيدة وستبلغ عامها التسعين قريبا.

واعتبر السفير كاهيلوتو، ايران بانها احد اللاعبين الاساسيين في المنطقة واعرب عن رغبة بلاده بالتعاون معها في حل القضايا الاقليمية مثل افغانستان وقال: ان فنلندا كانت لها استثمارات جيدة في ايران في الماضي ونرغب بالوصول الى مستوى تلك العلاقات مرة اخرى.

اية الله رئيسي : نرغب في توسيع العلاقات الاقتصادية مع بلجيكا

الى ذلك اكد رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" على رغبته في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة بلجيكا.

وقال "اية الله رئيسي"، خلال تسلم اوراق اعتماد السفير البلجيكي الجديد اليوم الاثنين في طهران : ان اداء الدول الاوروبية حيال الاتفاق النووي او قضايا اخرى يجب ان يكون بالشكل الذي لا يروّج الشعور بأن "اوروبا هي منطقة نفود للولايات المتحدة الامريكية".

كما حذر رئيس الجمهورية من السماح للاخرين المساس بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران وبروكسل؛ مؤكدا رغبته في تطوير التعاون الثنائي.

وشدد اية الله رئيسي خلال هذا اللقاء بالقول، ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية لطالما التزمت بالتعهدات، بينما تنصّلت الدول الاوروبية عن الوفاء بوعودها".

واضاف، ان امريكا تسعى وراء تعزيز وفرض هيمنتها الجائرة، وبما يلزم على دول العالم ان لا تسمح باستمرار النزعات الاحادية واستحواذ الامريكيين عليها.

من جانبه، نوّه السفير البلجيكي الجديد لدى ايران "جيانمار كوريتز"، بتاريخ العلاقات "القائمة على اسس الصداقة" بين طهران وبروكسل.

وقال كوريتز، خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية اليوم الاثنين لتقديم اوراق اعتماده : نحن نتطلع الى نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية اكثر من اي وقت مضى.

رئيسي: ايران و قبرص تطلعان لتعزيز العلاقات الاقتصادية

كما قال رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي انه يمكن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران وقبرص معربا عن امله بان ترتقي هذه العلاقات الى المستوى المطلوب خلال فترة عمل السفير القبرصي الجديد لدى إيران.

وتسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد السفير القبرصي الجديد ، أندرياس كوزوبيس اليوم الاثنين وقال: "آمل أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من التطور خلال فترة مهام عملك".

من جانبه أشار السفير القبرصي الجديد، أندرياس كوزوبيس، إلى أنه عمل سابقا سفيرا لبلاده لدى إيران قائلاً ان هناك إمكانات كبيرة يمكن استثمارها لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.