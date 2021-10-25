الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو مثير.. تمساح في مواجهة زوجين من أسماك القرش

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

وثق صياد بلقطات فيديو مصوّرة، مواجهة مثيرة بين تمساح كبير واثنين من أسماك القرش، في منطقة كيمبرلي في شمال غرب أستراليا.

العالم- منوعات

وعادت اللقطات التي لا تصدق إلى الظهور والتداول من جديد، علماً أنها تعود في الأصل إلى مايو 2017.

وتظهر تلك اللقطات تمساحًا كبيرًا في المياه، بينما شوهد اثنان من أسماك القرش يسبحان بهدوء بالقرب من التمساح .

ولا يتغذى هذا النوع من أسماك القرش على أي شيء أكبر منه، وتفضل أكل الأسماك وأسماك القرش الصغيرة. لكن التمساح مفترس انتهازي.

ومن المعروف أن تماسيح المياه المالحة تأكل القرود والجاموس وحتى أسماك القرش البيضاء الكبيرة في بعض الحالات.

من ناحية أخرى، تتمتع أسماك القرش الممرضة ذات اللون البني الفاتح بطابع سلبي للغاية ولا تعتبر تهديدًا للسباحين أو الغواصين، على الرغم من أنها تبدو مرعبة.

وسخر المستخدمون في قسم التعليقات بالفيديو من اللحظة التي قد تكون قاتلة، حيث كتب أحدهم: “من قال أننا لا نستطيع جميعًا أن نتعايش؟”.

بينما يعتقد آخرون أنهم سبحوا مع أسماك القرش المماثلة.بحسب “ديلي ميل” البريطانية.

وكتب آخر “أعتقد أن هذا النوع من سمك القرش يسبح على بعد مترين مني أثناء الغطس”.

روابط ذات صلة

شاهد..تمساح يقوم بحركة غريبة في ملعب للغولف

أمريكي ينقذ جيرانه من تمساح شارد بواسطة 'حاوية قمامة'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد أيام من زواجه.. شاب هندي يبيع زوجته مقابل "موبايل"!

'هنية' بقائمة الشخصيات الإسلامية الأكثر تأثيرًا في العالم

اللواء باقري: الجمهورية الاسلامية باتت اليوم أقوى رغم كل ضغوطات العدو

شاهد..تطورات السودان لحظة بلحظة واستمرار الاحتجاجات بقرارات البرهان

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 25-10-2021

دراسة تؤكد ضرورة تواجد هذا العنصر بالنظام الغذائي اليومي