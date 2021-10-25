فيديو مثير.. تمساح في مواجهة زوجين من أسماك القرش

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وعادت اللقطات التي لا تصدق إلى الظهور والتداول من جديد، علماً أنها تعود في الأصل إلى مايو 2017.

وتظهر تلك اللقطات تمساحًا كبيرًا في المياه، بينما شوهد اثنان من أسماك القرش يسبحان بهدوء بالقرب من التمساح .

ولا يتغذى هذا النوع من أسماك القرش على أي شيء أكبر منه، وتفضل أكل الأسماك وأسماك القرش الصغيرة. لكن التمساح مفترس انتهازي.

ومن المعروف أن تماسيح المياه المالحة تأكل القرود والجاموس وحتى أسماك القرش البيضاء الكبيرة في بعض الحالات.

من ناحية أخرى، تتمتع أسماك القرش الممرضة ذات اللون البني الفاتح بطابع سلبي للغاية ولا تعتبر تهديدًا للسباحين أو الغواصين، على الرغم من أنها تبدو مرعبة.

وسخر المستخدمون في قسم التعليقات بالفيديو من اللحظة التي قد تكون قاتلة، حيث كتب أحدهم: “من قال أننا لا نستطيع جميعًا أن نتعايش؟”.

بينما يعتقد آخرون أنهم سبحوا مع أسماك القرش المماثلة.بحسب “ديلي ميل” البريطانية.

وكتب آخر “أعتقد أن هذا النوع من سمك القرش يسبح على بعد مترين مني أثناء الغطس”.