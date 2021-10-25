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دلالات رسالة الشيخ علي سلمان من داخل سجنه

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة الـ14من فبراير ابراهيم العرادي، أن الرسالة تقرأ من أكثر من جانب ووجه، حيث جاءت في توقيت هام، خاصة أن الرموز البحرينيون ممنوعون عن التصريح ومن كل وسائل الحرية، وتحمل الرسالة المختصرة التي تقدم الاقتصاد والسياسة والثبات والتحدي معاني كبيرة.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" حديث البحرين"، اشار العرادي الى انها رسالة من الإبن الى الوالد ومن التلميذ الى الأستاذ وبين الرمز والقائد وهي رسالة خلال وصولها الى الشيخ قاسم يقصد منها الشيخ سلمان من سجنه يقصد منها مخاطبة شعب البحرين بكامله، قائلا:" اطمئنوا انا بخير، وانا على العهد ثابت معكم، على الرغم من قلة المعلومات فيما يحصل معه".

وفيما يتعلق بتلك الرسالة قال فيها الشيخ علي سلمان للشيخ قاسم انا كما كنت معكم فيها سلمت لكم الطاعة وانت القائد وثابت على كل المباديء وكأن الشيخ يقول لوالده انه محيط بكل ما يجري في الساحة رغم التضييق الذي يمارسه النظام البحريني.

وكان أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، قد وجه رسالة من داخل سجنه، وهي رسالة دعم إلى آية الله الشيخ عيسى قاسم تتعلق بتطورات المشهد السياسي، وجاء في الرسالة التي نشرتها جمعية الوفاق «أمض لما يرشدك الله يدنا بيدك».

وأضاف سلمان «عرفناك قائدًا وطنيًّا محبًّا لوطنك عاملًا بجد ومثابرة وإخلاص طول حياتك من أجل رفعة الوطن كنت دومًا داعيًا للحق والإنصاف متمسكًا بالسلمية والحضارية».

وقال إن آية الله قاسم «صاحب قلب ويد مفتوحة للحوار والتواصل من أجل المصلحة العامة وتطلعات الشعب في المشاركة السياسية الحقيقية عبر تمكين الشعب من إدارة شؤونه التشريعية والتنفيذية»، وختم سلمان رسالته بالقول «رأيناك منار هدى فتوكل على الله بمن أجابك».

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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