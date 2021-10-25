شباب 14 فبراير والوفاق ينعيان الشهيد البحريني "علي قمبر"

العالم-البحرين

وجاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

على درب الشهداء مضى..

امتطى جواد الشهادة ولحق بالقافلة..

اليوم ودّعه الوطن بدمعة وغصّة..

وغدًّا سينبت في ترابه ألف مقاوم..

يزفّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير نبأ التحاق الشهيد المجاهد «علي قمبر» من بلدة راية العزّ – النويدرات بركب شهداء الثورة المجيدة اليوم الإثنين 25 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2021 م.

لقد نال الشهيد وسام الجهاد في معتقلات النظام قبل أن ينال وسام الشهادة، فسجّل اسمه ضمن الصابرين الصامدين وراء القضبان، وتحت يدي الجلّاد، وقد عانى من مرضه ولا سيّما مع تعرّضهِ للتعذيب النفسيّ والجسديّ، وتعمّد إهمال علاجه حتى تدهور وضعه الصحيّ، فخرج من السجن بعد أن تقطّعت سبل شفائه من مرضٍ عضال.

اليوم يقدّم شعب البحرين «الشهيد علي قمبر» قربانًا على طريق نيل عزّته وكرامته، وتحقيقه أهداف ثورته المباركة في العدل والمساواة وتقرير المصير، ليجدّد معه العهد بالوفاء لكلّ شهيد مضى وشهيد سيسقط على دربها الذي عبّدته دماؤهم الزاكية حتى النصر.

نبارك في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير لشهيدنا السعيد حٌسن خاتمته ونيله وسام الشهادة، ونتوجّه بأحرّ التعازي لذويه وأحبّته ولشعب البحرين عمومًا على فقده الأليم.

اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبّت لنا ولهم قدم صدق عندك يا كريم.

من جانبها نعت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين، المجاهد علي قمبر.

ونشرت الجمعية على صفحتها الرسمية في توييتر صورة الشهيد وكتبت:"تنعى جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المجاهد علي قمبر الذي استشهد نتيجة مضاعفات المرض الذي أصابه أثناء تواجده في سجون النظام البحريني نتيجة للاهمال والتعذيب".

واستشهد المعتقل البحريني السابق بعد معاناة مع المرض نتيجة تعرضه للتعذيب في سجون النظام وفق ما اكدت جمعية الوفاق، التي دعت جماهير الشعب البحريني للمشاركة بمراسم تشييعه في قرية النويدرات.

وكان قمبر قد اصيب بالسرطان اثناء فترة اعتقاله في سجن "جو" المركزي منذ عام 2014، وحينها منعه النظام البحريني من تلقي العلاج اللازم، اضافة الى تعرضه للتعذيب الوحشي، ثم افرج عنه بعد تردي وضعه الصحي مع اسقاط جنسيته عام 2018.