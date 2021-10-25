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بعد أيام من زواجه.. شاب هندي يبيع زوجته مقابل "موبايل"!

بعد أيام من زواجه.. شاب هندي يبيع زوجته مقابل
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

فى واقعة صادمة باع شاب هندي زوجته من أجل شراء هاتف ذكي جديد؛ فقبل أن يمر شهر على زواجهما قرر الشاب الذي يبلغ من العمر 17 عامًا أن يبيع زوجته (26 عامًا) لرجل عمره 55 عامًا بمدينة راجستان مقابل 18 ألف روبية (2668 دولارا).

العالم- حوادث

وأنفق المراهق المال على تناول الطعام واشترى لنفسه هاتفًا ذكيًا، وعند عودة العريس الشاب لاحظ أهالي قريته التابعة لمدينة أوديشا بالساحل الشمالي الشرقي للهند عدم وجود زوجته، وسأله أهل الزوجة عنها فقال: إنها هربت مع رجل آخر.

لم يصدقوا روايته وحرروا محضرا بقسم الشرطة الذي راجع سجل مكالماته الهاتفية فاكتشفوا القصة فتم القبض عليه، وحينما ذهب فريق من الشرطة إلى راجستان لتتبع الزوجة واجهوا صعوبات كبيرة ولم يسمح السكان للشرطة باستعادتها إلا بعد استرداد أموالهم.

وقدّمت الشرطة، الزوج القاصر إلى محكمة الأحداث ومن المتوقع أن يواجه حكمًا بالسجن في دار الإصلاحية.

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بعد أيام من زواجه.. شاب هندي يبيع زوجته مقابل "موبايل"!

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