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رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والجيش بالسودان في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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