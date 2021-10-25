مصر تدعو كافة الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا وتؤكد أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني

قناة العالم
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٢٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مصادر سودانية: مجلس نظارات البجا في السودان يقول إن حكومة تكنوقراط جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات التشريعية
الجزائر تعرب عن بالغ قلقها حيال التطورات في السودان وتدعو الأطراف المدنية والعسكرية إلى الحوار
وزارة الإعلام السودانية: قوى الحرية والتغيير تدعو إلى عصيان مدني شامل وتطلب من جماهير الشعب الخروج إلى الشوارع
مصر تدعو كافة الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا وتؤكد أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والجيش بالسودان في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد يدعو في بيان إلى إطلاق سراح القادة السياسيين في السودان واحترام حقوق الإنسان
مصادر سودانية: الاتحاد الأفريقي يدعو لاستئناف المحادثات بين العسكريين والمدنيين في السودان
مصادر سودانية: تنفيذ قرار إعفاء حكومات الولايات في مختلف أنحاء السودان وتوجيهات أمنية ببدء تنفيذ حالة الطوارئ
مصادر سودانية: انباء عن اعتقال عضو مجلس السيادة المنحل محمد حسن التعايشي
اسامة الشيخ: اذا استمر ضغط الشارع واصر المواطن على المطالبة بحقوقه فان الاتحاد الافريقي والمجموعة الدولية والمخططين للانقلاب سيرضخون لذلك
مصر تدعو كافة الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا وتؤكد أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
نوافذ
وحدة الأمة الاسلامية والتحديات - الجزء الاول
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٧
نوافذ
وحدة الأمة الاسلامية والتحديات - الجزء الثاني
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٦
المغاربیة
مؤتمر طرابلس وفرص تثبيت الإستقرار في ليبيا
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٢
المغاربیة
قراءة اسبوعية لاهم احداث المغرب العربي
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١١
أهم الأخبار
اولويات الوحدة والحضارة وفلسطين..في فكر قائد الثورة الاسلامية
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥
هاشتاغ
قصف قاعدة التنف وموقف السيد نصرالله حول الحدود البحرية
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بعد أيام من زواجه.. شاب هندي يبيع زوجته مقابل "موبايل"!
'هنية' بقائمة الشخصيات الإسلامية الأكثر تأثيرًا في العالم
اللواء باقري: الجمهورية الاسلامية باتت اليوم أقوى رغم كل ضغوطات العدو
شاهد..تطورات السودان لحظة بلحظة واستمرار الاحتجاجات بقرارات البرهان
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 25-10-2021
دراسة تؤكد ضرورة تواجد هذا العنصر بالنظام الغذائي اليومي
مقالات و تحليلات
مع من سيتحاور الرئيس التونسي خلال الحوار الوطني؟
هل باتت حضرموت تحت الاحتلال الأمريكي المباشر؟
فصائل في المقاومة الفلسطينية ساعدت تركيا في القبض على جواسيس 'اسرائيل'
يا سيد إردوغان دعك من الآذريين في إيران وانتبه لليرتك!
شرق سوريا.. حرب باردة جديدة!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.