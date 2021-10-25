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تشاهدون الليلة في بانوراما..

نتائج الانتخابات العراقية، اعتصامات مستمرة.. العلاقات التركية الغربية، هل تتجه للتدهور؟

نتائج الانتخابات العراقية، اعتصامات مستمرة.. العلاقات التركية الغربية، هل تتجه للتدهور؟
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه لهذه الليلة، استمرار المحتجون على نتائج الإنتخابات التشريعية العراقية التي جرت في الـ10 من الشهر الجاري باعتصامهم أمام المنطقة الخضراء ببغداد مطالبين بإعادة فرز الأصوات يدويا.

العالم - بانوراما

هذا فيما جددت القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات رفضها لما اعلن من نتائج، وانتقدت طريقة تعامل المفوضية العليا للإنتخابات مع الطعون، ووصفتها بالانتقائية داعية رئيس الجمهورية برهم صالح الى التدخل باعتباره حاميا للدستور للحيلولة دون انزلاق الأوضاع نحو الأخطر.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: قضية استمرار اعتقال رجل الاعمال التركي عثمان كافالا التي أدت الى حدوث ازمة بين انقرة وعواصم دول غربية بعد تهديد الرئيس التركي اردوغان باعلان سفراء عشر دول غير مرغوب فيهم في تركيا.

وبموازاة التصعيد السياسي الحالي شهدت الليرة تراجعا قياسيا. ولاحقا تراجع اردوغان عن قراره بطرد السفراء قائلا ان السفراء الغربيين تراجعوا عن موقفهم وسيكونون اكثر حذرا في المستقبل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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