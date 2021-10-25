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تعيين خياطيان رئيساً لمركز الدراسات الإستراتيجية بالرئاسة الايرانية

تعيين خياطيان رئيساً لمركز الدراسات الإستراتيجية بالرئاسة الايرانية
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي قرارا عين بموجبه محمد صادق خياطيان رئيسا لمركز الدراسات الاستراتيجية بديوان الرئاسة.

العالم - ايران

يتولى مركز الدراسات الإستراتيجية برئاسة الجمهورية مسؤولية صياغة خطاب رئيس الجمهورية والترويج له، وإجراء البحوث حول الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، وإنتاج الفكر الاستراتيجي والمحتوى الذي تتطلبه الحكومة في المجالات السياسية والعلمية والاجتماعية والثقافية بالاستفادة من النخب والمفكرين.

ويشغل محمد صادق خياطيان حالياً منصب مدير مركز الشركات والمؤسسات المعرفية التابع لدائرة الشؤون العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية، وهو أيضًا عضو هيئة التدريس بجامعة الشهيد بهشتي وعضو مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي لصندوق الابتكار والابداع.

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