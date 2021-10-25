تعيين خياطيان رئيساً لمركز الدراسات الإستراتيجية بالرئاسة الايرانية

العالم - ايران

يتولى مركز الدراسات الإستراتيجية برئاسة الجمهورية مسؤولية صياغة خطاب رئيس الجمهورية والترويج له، وإجراء البحوث حول الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، وإنتاج الفكر الاستراتيجي والمحتوى الذي تتطلبه الحكومة في المجالات السياسية والعلمية والاجتماعية والثقافية بالاستفادة من النخب والمفكرين.

ويشغل محمد صادق خياطيان حالياً منصب مدير مركز الشركات والمؤسسات المعرفية التابع لدائرة الشؤون العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية، وهو أيضًا عضو هيئة التدريس بجامعة الشهيد بهشتي وعضو مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي لصندوق الابتكار والابداع.