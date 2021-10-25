شاهد..تطورات السودان لحظة بلحظة واستمرار الاحتجاجات بقرارات البرهان

العالم - مراسلون

وقال الزميل طارق ابو الشورة، ان التظاهرات خرجت تنديداً لما حدث في السودان عقب القرارات التي اتخذت بعد بيان عبدالفتاح البرهان.

واضاف: ان هناك رفض كامل من قبل الشعب السوداني حول ما حصل ويعتبرون قرارات البرهان انقلابا على ثورة الشعب السوداني.

واشار مراسلنا، الى ان ما حدث في الايام السابقة يجعل المواطن السوداني يدرك ما يجري وراء الكواليس.

تابع: ان البرهان يريد تثبيت اركان حكمه في السودان رغم اعلان التزامه بالوثيقة الدستورية.

هذا وقد أعلن القائد العام للقوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية.



وفي كلمة متلفزة، قال البرهان إن الخلافات والصراعات بين المدنيين والعسكريين في الحكومة الانتقالية أجبرت القوات المسلحة على التحرك، وأضاف أن حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات المقررة في يوليو2023.

وعلق البرهان مجلس السيادة الذي كان يرأسه، كما قام بحل مجلس الوزراء، ولجنة مكافحة الفساد، وتعليق العمل ببعض المواد الدستورية.

وهنا تأتي التطورات الجارية في السودان لحظة بلحظة..

