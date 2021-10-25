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لبنان: استدعاء سمير جعجع لوزارة الدفاع للاستماع إلى إفاداته

لبنان: استدعاء سمير جعجع لوزارة الدفاع للاستماع إلى إفاداته
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

ابلغت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بطلب استدعاء للاستماع اليه في احداث مجزرة الطيونة،و ذلك يوم الاربعاء الساعة التاسعة صباحاً في وزارة الدفاع في اليرزة.

العالم ـ لبنان

وتبلّغ رئيس حزب «القوات اللبنانيّة»، سمير جعجع، من قبل مخابرات الجيش، دعوة للحضور أمام مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، للاستماع إليه بشأن أحداث الطيونة. وقد لُصِقت ورقة الدعوة على باب معراب.

والخميس الماضي كشفت مصادر مطلعة أن المحكمة العسكرية اللبنانية ستطلب إفادة رئيس حزب "القوات للبنانية" سمير جعجع، في أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في بيروت.

وقالت المصادر: "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي قد أعطى إشارة بالاستماع إلى إفادة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في ملف الطيونة وذلك على خلفية الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في هذا الملف... وتقضي إشارة القاضي عقيقي بالاستماع إلى جعجع أمامه في المحكمة العسكرية".

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