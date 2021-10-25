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قيادات الجيش والشرطة: سنواجه أي محاولات لتعطيل الحياة العامة، أو أي تفلتات أمنية وأن أمن السودان خط أحمر

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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