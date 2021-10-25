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بيلوسي تعلن عن قرب التوصل لحزمة إنفاق اجتماعي

بيلوسي تعلن عن قرب التوصل لحزمة إنفاق اجتماعي
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الديمقراطيين اقتربوا من التوصل إلى اتفاق لتزويد الرئيس جو بايدن، بمسودة لخطة العمل الخاصة بمشروعين ضخمين، هذا الأسبوع.

العالم _ الأميرکيتان

ولفتت بيلوسي في مقابلة تلفزيونية إلى أن "العمل جار للتوصل إلى اتفاق حول حزمة إنفاق اجتماعي ضخمة وإقرار مشروع قانون ثان لتطوير البنية التحتية".

وعند سؤالها إن كان الاتفاق سيتم قبل أن يغادر لحضور قمة المناخ في غلاسكو التي تبدأ في 31 أكتوبر، قالت بيلوسي: "أعتقد أننا وصلنا لتلك المرحلة الآن"، مشيرة إلى أن "الصيغة المستخدمة في الخطة كانت السبب في تأخير الاتفاق".

وشددت على أنه "المهم هو الوصول إلى تحقيق الهدف"، مضيفة: "اتفقنا على 90 بالمئة من مشروع القانون وتمت كتابته، ولدينا فقط بعض القرارات الأخيرة التي يتعين علينا اتخاذها".

وكشفت بيلوسي أنه "أقل مما كان متوقعا في البداية ولكنه لا يزال أكبر من أي شيء قمنا به على الإطلاق لتلبية احتياجات العائلات الأمريكية"، مشيرة إلى احتمال تمويل الخطتين جزئيا عبر ضريبة على الأصول التي يملكها كبار أثرياء الولايات المتحدة.

وللديمقراطيين أغلبية محدودة في مجلسي النواب والشيوخ، لكن انقساماتهم الداخلية تمنع تمرير خطة بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجديد البنية التحتية ومشروع قانون الإنفاق الاجتماعي الضخم الذي يقول بايدن إنه سيفيد الطبقة الوسطى.

واقترح في البداية أن تكون تكلفة مشروع الإنفاق الاجتماعي بقيمة 3.5 تريليون دولار، وهو يشمل مزايا للطلاب والأسر وكبار السن، لكن الرقم الأخير قيد الدرس يناهز 2 تريليون دولار.

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