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قطر تعرب عن قلقها تجاه احداث السودان

قطر تعرب عن قلقها تجاه احداث السودان
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعربت قطر اليوم الإثنين عن قلقها من التطورات الحالية في السودان، داعية جميع الأطراف إلى "عدم التصعيد واحتواء الموقف".

العالم- قطر

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم "إن دولة قطر تتابع بقلق التطورات الحالية في السودان، وتدعو كافة الأطراف إلى عدم التصعيد واحتواء الموقف".

وأضافت أن الدوحة تدعو أيضا إلى تغليب صوت الحكمة والعمل بما يخدم مصلحة الشعب السوداني نحو الاستقرار والعدالة والسلام.

وأعربت الخارجية القطرية عن التطلع إلى عودة العملية السياسية تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، قد أعلن في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان وحل مجلسي الوزراء والسيادة، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة لإدارة شؤون البلاد.

وقبيل هذا الإعلان، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية أن قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعددا من الوزراء والمسؤولين.

ومنذ إسقاط حكومة الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل 2019، تولت سلطة انتقالية مكونة من عسكريين ومدنيين إدارة شؤون البلاد، وكان من المفترض أن تستمر لمد 39 شهرا يليها انتخابات ديمقراطية لتشكيل حكومة جديدة.

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