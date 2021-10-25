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رويترز عن لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل اثنين بطلق ناري وأكثر من 80 مصابا

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

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