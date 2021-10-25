عون يأمل أن تسهم الأمم المتحدة في تحقيق السلام وألامن والعدالة للشعوب

العالم ـ لبنان
ولفت عون، في برقيّة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لمناسبة "يوم الأمم المتحدة"، إلى أنّه "فيما يحتفل العالم بيوم الأمم المتحدة، يسرّني أن أتوجّه إليكم، باسمي وباسم الشعب اللبناني، بتهنئتي القلبيّة، وتمنّياتي بأن تسهموا من خلال مسؤوليّاتكم على رأس المنظّمة في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن والعدالة بين الشعوب".
وأعرب الرئيس عون، عن تقدير لبنان لمنظّمة الأمم المتّحدة "الّتي ساهم في إنشائها، وعزمه الثابت على تحقيق أفضل العلاقات معها والالتزام بقراراتها".