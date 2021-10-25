عون يأمل أن تسهم الأمم المتحدة في تحقيق السلام وألامن والعدالة للشعوب

العالم ـ لبنان

ولفت عون​، في برقيّة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، لمناسبة "يوم ​الأمم المتحدة​"، إلى أنّه "فيما يحتفل العالم بيوم الأمم المتحدة، يسرّني أن أتوجّه إليكم، باسمي وباسم الشعب ال​لبنان​ي، بتهنئتي القلبيّة، وتمنّياتي بأن تسهموا من خلال مسؤوليّاتكم على رأس المنظّمة في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق ​السلام​ والأمن والعدالة بين الشعوب".

وأعرب الرئيس عون، عن تقدير لبنان لمنظّمة الأمم المتّحدة "الّتي ساهم في إنشائها، وعزمه الثابت على تحقيق أفضل العلاقات معها والالتزام بقراراتها".