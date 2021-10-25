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في برقية إلى غوتيريش بمناسبة "يوم ​الأمم المتحدة​"..

عون يأمل أن تسهم الأمم المتحدة في تحقيق السلام وألامن والعدالة للشعوب

عون يأمل أن تسهم الأمم المتحدة في تحقيق السلام وألامن والعدالة للشعوب
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أبرق رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش مهنئا بيوم الأمم المتحدة، مؤملا أن تسهم الأمم المتحدة وأمينها العام في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن والعدالة بين الشعوب.

العالم ـ لبنان

ولفت عون​، في برقيّة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، لمناسبة "يوم ​الأمم المتحدة​"، إلى أنّه "فيما يحتفل العالم بيوم الأمم المتحدة، يسرّني أن أتوجّه إليكم، باسمي وباسم الشعب ال​لبنان​ي، بتهنئتي القلبيّة، وتمنّياتي بأن تسهموا من خلال مسؤوليّاتكم على رأس المنظّمة في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق ​السلام​ والأمن والعدالة بين الشعوب".

وأعرب الرئيس عون، عن تقدير لبنان لمنظّمة الأمم المتّحدة "الّتي ساهم في إنشائها، وعزمه الثابت على تحقيق أفضل العلاقات معها والالتزام بقراراتها".

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في برقية إلى غوتيريش بمناسبة "يوم ​الأمم المتحدة​".. عون يأمل أن تسهم الأمم المتحدة في تحقيق السلام وألامن والعدالة للشعوب

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