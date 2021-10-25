اوزبكستان تطمح للوصول الى الخليج الفارسي عبر ميناء جابهار

العالم - ايران

وأعلن كبار المسؤولين الاوزبكيين، ان اوزبكستان ستمضي قدما في خطة مشتركة مع ايران والهند كجزء من جهود هذا البلد لتحسين وتنويع المسارات التجارية مع هذين البلدين عبر ميناء جابهار.

وفي حديثه على هامش طاولة مستديرة بشأن الموضوعات المرتبطة بالسياسة الخارجية، قال فوركت سيديكوف مساعد وزير الخارجية الاوزبكي: ان هذه الدول الثلاث بصدد عقد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الثلاثية لبحث وتبادل وجهات النظر بشأن الاستخدام المشترك لميناء جابهار الايراني في سواحل مكران من اجل التجارة والترانزيت.

وأضاف سيديكوف ان التطورات الاخيرة في افغانستان لن تترك أي تأثير على برامج هذه الدول الثلاث.

وتابع: ان الهند احد شركائنا الاستراتيجيين، وان هذا المشروع مشروع هام.

الجدير بالذكر ان الاجتماع الاول لمجموعة العمل الثلاثية بشأن الاستخدام المشترك لميناء جابهار عقد بشكل افتراضي في شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي، ومن المقرر ان تحدد الاطراف الثلاثة موعد الاجتماع الثاني.

وفي هذه الطاولة المستديرة، قال بختيار مصطفاييف مساعد رئيس المؤسسة الحكومية الدولية في اوزبكستان لشؤون آسيا الوسطى، ان حكومة بلاده تولي اهمية لتنويع مسارات الوصول الى المحيط من الناحية الاستراتيجية.

وأوضح ان قرابة 80 بالمائة من صادرات واستيراد اوزبكستان تتم عبر المسارات الشمالية التي تمر عبر آسيا الوسطى وروسيا، وأن من المفيد لهذا البلد الوصول الى الخليج الفارسي.

وكان الرئيس الاوزبكي قد اقترح للمرة الاولى في كانون الاول/ديسمبر الماضي، اجراء محادثات ثلاثية بين الهند وايران وبلاده لتعزيز الترابط عبر ميناء جابهار.