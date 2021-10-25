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مصر تستنكر خطة الاحتلال لبناء نحو ١٣٠٠ وحدة استيطانية بالضفة

مصر تستنكر خطة الاحتلال لبناء نحو ١٣٠٠ وحدة استيطانية بالضفة
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، عن استنكارها لقيام الكيان الصهيوني بطرح مناقصات لبناء ما يزيد على 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

العالم-مصر

وقالت الخارجية المصرية - في بيان صحفى - إنها تتابع بقلق بالغ ما يتردد عن خطط "الحكومة الإسرائيلية" توسيع الرقعة الاستيطانية، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية والقضاء تدريجيًا على حل الدولتين ومستقبل الدولة الفلسطينية.

وأكدت الخارجية على عدم قانونية وشرعية الاستيطان، مطالبة بالتوقف عن أية أعمال أُحادية من شأنها الإضرار بمستقبل إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق عملية السلام.

وطرحت ما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل"داخل كيان الإحتلال امس الأحد، مناقصات لبناء نحو 1,355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك على الرغم من معارضة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي طالبت حكومة الإحتلال بـ"الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب".

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