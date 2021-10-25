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شاهد..قرى ريف حلب الشمالي تندد بالتهديدات التركية

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

تتوالى المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في ريف حلب الشمالي تنديدا بالتهديدات التركية الرامية لاحتلال المزيد من الاراضي السورية ورفضا للقصف التركي المتكرر الذي يطال قرى ومناطق الريف.

العالم - مراسلون

تتسع رقعة الاحتجاجات الشعبية الرافضة للتهديد التركي بشن عملية عسكرية في الريف الشمالي لمدينة حلب، اهالي منطقة كفرنايا انتفضوا بمشاركة اهالي القرى المجاورة مؤكدين على رفض العدوان و الاحتلال الخارجي مؤكدين على وحدة الأراضي السورية.

الشعارات تنوعت بين رافضة لأردوغان و سياساته العدوانية تجاه سوريا، ورافضة لحملة القصف التي تقودها الجمعات المسلحة المدعومة من قبله وبين مؤيدة للجيش السوري، داعية للالتفاف حوله كونه الضامن الوحيد لوحدة الاراضي السوري تحت راية العلم السوري.

تكرار سيناريو عفرين هو اكثر ما يخيف سكان هذه المناطق كونهم عانوا من التهجير مرات عديدة الاولى عند دخول الجماعات المسلحة الى قراهم و الثانية عقب الاحتلال التركي لمدينة عفرين.

تتحرك قرى ريف حلب الشمالي قرية تلو الاخرى تنديدا بحملة القصف التي ينفذها المحتل التركي، وتهديداته بإطلاق عملية عسكرية بغية احتلال المزيد من الاراضي في الشمال السوري.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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