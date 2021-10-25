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الكويت تعلق على احداث السودان

الكويت تعلق على احداث السودان
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

أوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن دولة الكويت تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في جمهورية السودان.

العالم-الكويت

ودعت الوزارة في بيانها كافة الأطراف في السودان إلى تغليب الحكمة وضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد بما يصون المصالح العليا للسودان ويحفظ أمنه واستقراره ومكتسباته السياسية والاقتصادية ويحقق آمال وتطلعات شعبه الشقيق ويصون وحدته.

وقام الجيش السوداني فجر اليوم الاثنين، باعتقال عدد من الوزراء بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقيادات مدنية أخرى.

وفي وقت لاحق أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، خلال مؤتمر صحفي، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات.

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