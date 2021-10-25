شاهد بالفيديو.. جونسون يقدم اقتراحا غريبا لإعادة التوازن البيئي

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وقالت صحيفة The Mirror البريطانية إن جونسون التقى أطفالا تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام واثني عشر عاما في داونينغ ستريت.

وفي حديثه قبل قمة COP26 الأسبوع المقبل في غلاسكو، اعترف رئيس الوزراء بأنه "قلق للغاية" من أن اجتماع تغير المناخ لن يقنع 197 دولة بالحفاظ على الاحترار العالمي في أقل 1.5 درجة مئوية في المستقبل.

إلا أن جونسون أدلى أيضا ببعض التعليقات غير الرسمية، ودعا إلى "منع الأبقار من التجشؤ" لتقليل انبعاثات غاز الميثان، ثم اقترح "إطعام بعض الناس للحيوانات" لإعادة التوازن البيئي.

وقال المتحدث باسم جونسون عن تصريحات رئيس الوزراء التي اعتبرت غير لائقة خصوصا أنها جاءت أمام الأطفال: "أعتقد أن معظم الناس فهموا ما هو المقصود من كلامه، ولم يكن من المفترض أخذه على محمل الجد".