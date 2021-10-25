الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: السلطات القضائية في بلادنا حرة ونرفض أي تدخل خارجي في أدائها

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش اللبناني يُحيل التحقيق في مجزرة الطيونة إلى النيابة العسكرية

واشنطن تبحث عن طرق جديدة لإزاحة روسيا من سوق الأسلحة العالمية

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب نابلس

شاهد بالفيديو.. جونسون يقدم اقتراحا غريبا لإعادة التوازن البيئي

وزير الخارجية الإسباني يعلق على الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وبولندا

الكويت تعلق على احداث السودان