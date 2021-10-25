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ترکیا
افغانستان
باکستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزارة الإعلام السودانية: موظفو البنك المركزي سيدخلون في إضراب عن العمل وعصيان مدنى رفضا للانقلاب العسكري
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: على السفراء الدول الأجنبية أن يكونوا أكثر حرصا في بياناتهم عن تركيا
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: السلطات القضائية في بلادنا حرة ونرفض أي تدخل خارجي في أدائها
رويترز:السفارة الأمريكية بالخرطوم تدين الإطاحة بالحكومة وتدعو الجيش السوداني لوقف العنف والإفراج عن المسؤولين المعتقلين وضمان أمن المحتجين
رويترز عن لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل اثنين بطلق ناري وأكثر من 80 مصابا
واشنطن تقول انها قلقة للغاية إزاء التقارير عن انقلاب عسكري في السودان وتدعو إلى الإفراج فورا عن المسؤولين السودانيين
بريطانيا تعتبر الانقلاب العسكري في السودان خيانة غير مقبولة للشعب السوداني ولانتقاله الديمقراطي
الخارجية الروسية: أحداث السودان دليل على أزمة حادة وموسكو ستواصل احترام خيار الشعب السوداني
قيادات الجيش والشرطة: سنواجه أي محاولات لتعطيل الحياة العامة، أو أي تفلتات أمنية وأن أمن السودان خط أحمر
قيادات الجيش والشرطة: بدء تنفيذ قرار إعفاء حكومات الولايات في مختلف أنحاء السودان
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: السلطات القضائية في بلادنا حرة ونرفض أي تدخل خارجي في أدائها
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش
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