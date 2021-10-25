مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب نابلس

العالم ـ فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من مستوطني "ايتمار" هاجموا قاطفي الزيتون في الأراضي المحاذية للطريق الواصل بين عقربا ويانون، والمغلق منذ أكثر من 20 عاما ويمنع على المواطنين سلوكه.

وأوضحت أن المستوطنين استهدفوا المواطنين بالغاز، بحماية من جنود الاحتلال، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، عرف منهم عائلة فيصل عزيز.

وقالت إن المستوطنين شرعوا بسرقة ثمار الزيتون من أراضي المواطنين بعد الاعتداء عليهم.

وأشارت إلى أن الأوضاع في غاية الخطورة وسط تصاعد هجمات المستوطنين واستهدافهم للمواطنين وممتلكاتهم، مع بداية موسم قطاف الزيتون.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكاً خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن سبتمبر/ أيلول من العام المنصرم 2020.

وأحصى التقرير (11) اعتداءً استيطانيًّا تنوعت ما بين سلب وتجريف أراض وشق طرق والتصديق على بناء وحدات استيطانية.

وتعتبر مناطق نابلس والخليل وجنين، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (919، 309، 283) انتهاكا تواليًا.

الاحتلال يهدم مرافق مدرسة المالح بالأغوار الشمالية

ومساء اليوم الاثنين، أزالت قوات الاحتلال الصهيوني مرافق وغرف في مدارسة المالح في وادي المالح في الأغوار الشمالية والتي أقيمت رغم الاحتلال العام الماضي.

وقال مواطنون من سكان المنطقة: إن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة وحظرت الحركة إليها ثم أدخلت شاحنات كبيرة وفككت غرفتين صفيتين أقيمتا قبل ثلاثة أسابيع بجوار المدرسة، كما أزالت مرافق وألعاب بساحة محيطة بالمدرسة.

كما قال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة أن جنود الاحتلال سلموا إخطارات للموقع قبل أسبوع وهددوا بالهدم ومساء اليوم نفذوا تهديدهم.

وأضاف: كل ما تم هو إضافة اضطرارية للمدرسة التي تحتاج لصف إضافي، حيث ينقص المدرسة التي تقدم التعليم للتجمعات البدوية في المنطقة كثير من المرافق تعمل المؤسسات على تغطيتها.

وأكد أن الاحتلال لا يريد أن يرى فلسطينيا في المالح، فهو استهدف المياه والمنازل فيما يتعرض مدير المدرسة والعاملون في المدرسة لمضايقات مستمرة من الاحتلال.