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رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تعلق مساعدات للسودان من مخصصات المساعدات الطارئة البالغة 700 مليون دولار

الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

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