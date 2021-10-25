العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" العين الاسرائيلية"، أشار الرواس الى ان الجمهورية الاسلامية الإيرانية حريصة من أي وقت مضى ألا تفوّت أي فرصة للرد على أي عدوان سواء كان أمريكيا أم اسرائيليا بسوريا، لكي يكون هنالك جدوى لطاولة التفاوض في المرحلة القادمة في مسألة فيينا والملف النووي الايراني.

واعتبر الرواس الى أن أنه لم يعد مسموحا في هذه المرحلة بالذات بأن يكون هنالك تطاولا على القواعد العسكرية في سوريا من دون رد.

وأضاف الرواس الى أنه على الرغم من عدم وجود تبنيا إيرانيا بهذا الرد الا ان طبيعة الاسلحة المستخدمة قد أوحى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وراء هذا الرد وهي لا تفرق بين أن تكون هي بالاصالة أو سوريا أو أحد الفصائل المسلحة بالوكالة ولكن ما يهم هو أن الرد قد حصل بالمجمل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدّثت عن دلالات الهجوم على قاعدة التنف الأميركية، وتشير إلى أنّ الهجوم يحمل رسائل إيرانية موجَّهة إلى الولايات المتحدة، مفادها أنّ "الهجمات المنسوبة إلى "إسرائيل" في سوريا لن تبقى إلى الأبد" من دون رد.

حيث كان قد قال مراسل قناة "كان" الإسرائيلية في واشنطن، نتان غوتمان، إنّ "الأميركيين يعتقدون أنّ الهجوم على قاعدة التنف كان استثنائياً. فهي المرة الأولى التي تتعرض لها هذه القاعدة للهجوم. كما أن اختيار هذا الهدف، وأسلوب تنفيذ الهجوم، كانا منظَّمين جيداً، كما يقول البنتاغون".

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