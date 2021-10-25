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اليمن.. حقوق الإنسان تدين وجود مواد إغاثية في الثكنات العسكرية للعدوان

اليمن.. حقوق الإنسان تدين وجود مواد إغاثية في الثكنات العسكرية للعدوان
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

عبرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن استيائها واستنكارها، لما تم رصده من مواد إغاثية في متارس مرتزقة العدوان في جبهة العبدية بمأرب، قدمت من قبل منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة.

العالم-اليمن

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه كان من المفترض أن تكون تلك المساعدات الغذائية في متناول المواطنين، وليس في الثكنات العسكرية.

ولفتت الوزارة إلى أنها تتفاجأ في كل مرة بتصرفات لا تليق بالمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية ولا تنسجم مع مهامها وأعمالها.

وقال البيان: "إن وزارة حقوق الإنسان وهي تعتقد أن هذه المنظمات تدرك حجم الخطأ الكبير الذي وقعت فيه أو تم إيقاعها فيه، وبناء على ذلك فإن منظمة اليونيسف مطالبة بتوضيح ما تم رصده ومشاهدته وتوثيقه بهذا الشأن".

ولفتت الوزارة إلى معاناة اليمنيين نتيجة الممارسات المجحفة لمنظمات الأمم المتحدة على مختلف الأصعدة، داعية تلك المنظمات إلى التعامل بمسؤولية ومهنية وبما ينسجم مع واجبات منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية.

وكان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع استعرض خلال إيجاز صحفي أمس الأحد، مشاهد من عملية "ربيع النصر"، أظهرت تكدس مواد إغاثية مقدمة من منظمات أممية في المتارس والثكنات العسكرية التابعة لمرتزقة العدوان في جبهة العبدية بمحافظة مأرب.

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اليمن.. حقوق الإنسان تدين وجود مواد إغاثية في الثكنات العسكرية للعدوان

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