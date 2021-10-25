البابا فرنسيس: أسمع صراخ اللاجئين في ليبيا وأصلي لأجلهم

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وأضاف: "العديد من هؤلاء الرجال والنساء والأطفال يتعرضون لعنف لا إنساني. أطلب مرة أخرى من الجماعة الدولية أن تفي بوعودها بالبحث عن حلول مشتركة وملموسة ودائمة لإدارة تدفقات الهجرة في ليبيا وفي جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط".

وقال: "كم يتألم هؤلاء المنبوذون. ثمة معسكرات اعتقال حقيقية هناك ومن الضروري وضع حد لعودة المهاجرين إلى بلدان غير آمنة وإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر بواسطة أجهزة إنقاذ ونزول من السفن وضمان ظروف معيشية كريمة لهم وبدائل للاحتجاز ومسارات هجرة نظامية والحصول على إجراءات اللجوء".

ودعا إلى "الشعور جميعا بالمسؤولية تجاه هؤلاء الإخوة والأخوات الذين يعيشون منذ سنوات عديدة ضحايا لهذا الوضع الخطير"، واختتم قائلا: "فلنصل من أجلهم في صمت".