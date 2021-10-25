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القوات العراقية تقبض على 14 متسلل قادم من سوريا

القوات العراقية تقبض على 14 متسلل قادم من سوريا
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، الاثنين، عن اعتقال 14 متسللاً من سوريا باتجاه العراق غرب محافظة نينوى.

العالم - العراق

وقالت العسكرية في بيان، إنه "تاكيداً لمشاركتها القطعات الماسكة للحدود مع سوريا وبمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية عن تحرك مجموعة من الاشخاص في العمق السوري للتسلل باتجاه اراضينا عبر قرية الشعلان التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى".

وأضافت أنه "على ضوء ذلك قامت المفارز الاستخبارية وبالاشتراك مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ بنصب كمين محكم لهم والقبض عليهم حال اجتيازهم الحدود وهو ما قاموا به"، موضحة أنه "تبين انهم 14 شخصاً بين نساء واطفال يحملون الجنسية العراقية كانوا مقيمين في سوريا بصورة غير مشروعة".

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