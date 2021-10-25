شاهد..محكمة الاحتلال تخضع لصمود اهالي حي بطن الهوى

العالم - مرسلون

على وقع الاحتجاجات المتضامنة مع اهالي حي بطن الهوى، قضت محكمة ما يعرف بالمحكمة العليا الاسرائيلية بتأجيل قرارها القاضي بتهجير عدد من العائلات المقدسية الفلسطينية من منازلها لصالح قطعان المستوطنين وعدم قبول الاستئناف المقدم من محامي الاهالي يعني بداية التهجير لاربعة عائلات مقدمة للسيطرة على اكثر من ثمانيين منزل وتشريد مئات العائلات.



المئات من المتظاهرين الفلسطينين والاجانب احتشدو امام محكمة الاحتلال رافعين علم فلسطين وشعارات تدعوا لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية.



وتعمل سلطات الاحتلال وما يعرف بقضائه لصالح المستوطنين ومؤسساته الاستيطانية وبدعم رسمي لتهجير اهل القدس، وافراغ الاحياء المحيطة بالمسجد الاقصى المبارك لاحكام السيطرة عليه نحو بناء هيكلهم المزعوم.

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