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موسكو تستدعي الملحق العسكري الألماني

موسكو تستدعي الملحق العسكري الألماني
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري الألماني وسلمته مذكرة احتجاج على تصريح وزيرة دفاع بلاده أنغريت كرامب كارينباور بضرورة تهديد الغرب موسكو باستخدام الأسلحة النووية ضدها.

العالم-اوروبا

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "استدعي الملحق العسكري في سفارة ألمانيا لدى موسكو إلى الدائرة الرئيسية للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع".

وأضاف: "أخطرنا المسؤول الألماني بأن التصريحات الأخيرة لوزيرة الدفاع الألمانية تؤجج التوتر في أوروبا ولا تسهم في التطبيع".

وأشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق، إلى أن "برلين يجب أن تعرف جيدا كيف تنتهي الدعوات لنشر القوات على الحدود الروسية"، مشددا على أن "الأمن في أوروبا لا يمكن إرساؤه دون الأخذ بمصالح روسيا".

وصرحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور الأسبوع الماضي ردا على سؤال حول احتواء روسيا في منطقتي البلطيق والبحر الأسود، بأنه "من الضروري أن نوضح لموسكو أن الدول الغربية مستعدة لاستخدام مثل هذه الوسائل أيضا"، في إشارة للسلاح النووي.

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موسكو تستدعي الملحق العسكري الألماني

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