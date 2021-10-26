أمير قطر يلتقي ولي العهد السعودي في الرياض

العالم-السعودية

ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات بين البلدين وآفاق دعمها وتطويرها لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة".

وشارك، امير قطر في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تعقد على مدى يومين، وتهدف إلى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة في المنطقة، وذلك قبيل مؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 لتغير المناخ في غلاسكو.

وتهدف القمة إلى تشكيل أول تحالف لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط، وتوفير منصة تجمع بين المعرفة ورأس المال، وتتضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، منها 10 مليارات في السعودية، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 205 في المائة في العالم، وإلى أكثر من 60 في المائة بالمنطقة.

يشار الى ان اول لقاء بين السعودية وقطر بعد الازمة الخليجية جرت في 5 يناير/ كانون الثاني 2021 خلال "قمة العلا" التي انعقدت في الرياض، وذلك بعد نحو اربع سنوات من اندلاع الازمة التي نشبت إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى. وسبق القمة الإعلان عن إعادة فتح الأجواء والحدود السعودية أمام قطر.