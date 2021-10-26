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لتطوير العلاقات مع دول الجوار..

برلماني ايراني يدعو الى توسيع صلاحيات المحافظات الحدودية

برلماني ايراني يدعو الى توسيع صلاحيات المحافظات الحدودية
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

حث عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية جليل رحيمي جهان ابادي على توطيد العلاقات مع بلدان الجوار.

العالم - ايران

واشار النائب جليل رحيمي جهان آبادي، في تصريح صحفي امس الاثنين الى ضرورة رفع مستوى صلاحيات المحافظات الحدودية لتتمكن من تطوير وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، موضحاً: ان الاهتمام بالجوار يكتسب أهمية فائقة في السياسة الخارجية لحكومة السيد رئيسي كما ان وزير الخارجية أكد على ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع.

واضاف: إن الحكومة تعد برنامجا وخطة واسعة لتوطيد العلاقات مع بلدان الجوار.

وعدّ منح صلاحيات اضافية للمحافظين في المحافظات الحدودية أمرا يكتسب الاهمية والتأثير وهو مايوطد العلاقات مع بلدان الجوار على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تنقل المواطنين.

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لتطوير العلاقات مع دول الجوار.. برلماني ايراني يدعو الى توسيع صلاحيات المحافظات الحدودية

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