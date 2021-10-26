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مع تعزيز العلاقات بين البلدين..

اتفاقية بين "الجزائر ورواندا" للشراكة مع الاتحاد الأوروبي

اتفاقية بين
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكدت الجزائر ورواندا على ضرورة توحيد الصفوف ومواقف الدول الأفريقية من أجل بلورة رؤية واضحة واستراتيجية شاملة، تؤسس لشراكة متوازنة وبعيدة المدى مع الاتحاد الأوروبي.

العالم - الجزائر

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الرواندي بول كاغامي لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قبيل انطلاق أعمال النسخة الثانية للاجتماع الوزاري المشترك بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي والمنعقدة برواندا.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن الرئيس كاغامي رحب بقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فتح سفارة جزائرية في كيجالي، كما أعرب عن رغبته في تعزيز التمثيل الدبلوماسي والتنسيق بين الجزائر ورواندا.

وأضاف البيان أن الجانبين تناولا العلاقات الثنائية بين الجزائر ورواندا وسبل تعزيزها، كما تطرقا إلى المستجدات السياسية والامنية والتنموية في القارة الأفريقية ، وبالخصوص المواضيع التي سيتم طرحها على طاولة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي خلال القمة المرتقبة في شهر فبراير المقبل.

وفي سياق الاجتماع الوزاري المشترك بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي، الجارية فعالياته في العاصمة كيجالي ، أكد الطرفان على ضرورة توحيد الصفوف وتوحيد مواقف الدول الأفريقية من أجل بلورة رؤية واضحة واستراتيجية شاملة، تؤسس لشراكة متوازنة وبعيدة المدى مع الاتحاد الأوروبي.

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مع تعزيز العلاقات بين البلدين.. اتفاقية بين "الجزائر ورواندا" للشراكة مع الاتحاد الأوروبي

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