كيف علق الجيش المصري على قرار السيسي عدم تمديد الطوارئ؟

العالم-مصر

واعتبر غريب، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدم تمديد حالة الطوارئ في البلاد، أنه "قرار جلل لإنجازات عظيمة تليق بما دفع فيها من ثمن غال".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، إنه يبارك للمصريين "جني ثمار" القرار، ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال اتصال هاتفي عبر قناة "صدى البلد" وجه غريب التهنئة لخريجى القوات المسلحة وأسرهم.

وحول المناسبة التي تزامنت مع ذكرى حرب أكتوبر، قال غريب إن الاحتفال بالمناسبة "فخر كبير"، وأضاف أن "المنتصر هو من فرض السلام واستعاد كامل أرضه المحتلة"، حسب تعبيره.

وكان السيسي أعلن عبر "فيسبوك" أنه قرر ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال إن الشعب المصري هو الصانع الحقيقي لذلك القرار، "على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وكانت حال الطوارئ فُرضت في مصر إثر هجومين داميين وقعا في نيسان/أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والاسكندرية وتبنّاهما تنظيم "داعش".

ومذّاك تجدّد حال الطوارئ كل ثلاثة أشهر.

وتمنح حال الطوارئ قوات الشرطة صلاحيات أوسع على صعيد إجراء التوقيفات والمراقبة ويمكّنها من تقييد حرية التنقل.

وتقدر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي حكم البلاد في 2014 بعد اطاحة الجيش الرئيس الراحل محمد مرسي وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت عناصر منتمية الى حركة الاخوان المسلمين وليبراليين.