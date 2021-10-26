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قرار فتح السفارة الجزائرية في رواندا..

الجزائر.."لعمامرة"يجدد موقف بلاده تجاه قضايا الدول الأفريقية

الجزائر..
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

جدّد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة موقف بلاده " الثابت الساعي لحل الأزمات والنزاعات التي تشهدها بعض بلدان القارة الإفريقية، بالطرق السلمية والرافض للتدخل الأجنبي مهما كان شكله ومصدره".

العالم - الجزائر

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها الوزير لعمامرة في كيغالي يوم أمس مع نظيره الرواندي فانسون بيروتا بحضور وفدي البلدين، حسب بيان للخارجية الجزائرية .

وأضاف البيان أن "الجانبين تناولا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر ورواندا"، مشيرًا إلى أن الوزير بيروتا عبر عن امتنان وتقدير بلاده لقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فتح السفارة الجزائرية في كيغالي، وهو القرار الذي من شأنه تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجزائر ورواندا، فضلا عن برمجة زيارات عمل ثنائية في أقرب الآجال.

وأضافت أن المحادثات بين الطرفين أكدت على توافق الآراء حول ضرورة توحيد الصف الأفريقي بشكل يضمن استغلال أمثل لمقومات وطاقات القارة ، من خلال شراكة متوازنة مع الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم أمس، عن رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن، قوله إن المؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسية للبلاد ستتحسن بحلول نهاية 2021.

وأضافت الوكالة أن التحسن في النشاط الاقتصادي والمالي سيكون مدعومًا بنمو عشرة بالمائة في قطاع الهيدروكربون الذي سجل تراجعًا في العام الماضي.

وعلى الصعيد السياسي، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده بحاجة إلى المزيد من الجهد للتصدي لحروب الجيل الرابع الهادفة إلى النيل من الجزائر.

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