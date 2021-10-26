على هامش تدريبات جوية.. مسؤول عسكري إماراتي يزور فلسطين المحتلة

العالم-الاحتلال

وقالت وزارة الحرب في الكيان الإسرائيلي إن "قائد سلاح الجو عميكام نوركين استقبل العلوي في قاعدة بلماحيم الجوية"، مشيرة إلى أن "الجانبين تبادلا الحديث حول التعاون وتعزيز العلاقة بين سلاحي الجو".

من جانبه وصف رئيس العمليات في سلاح الجو الإسرائيلي أمير لازار، زيارة قائد القوات الجوية الاماراتية بأنها "مهمة للغاية"، رغم عدم مشاركة الطائرات الإماراتية في التدريبات، معبرا عن أمله بـ"استضافة القوة الجوية الإماراتية" في المستقبل.

وتجري سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدريبات "العلم الأزرق" كل عامين منذ 2013 في صحراء النقب.

وبدأ التمرين الجوي الأحد، ومن المُقرر أن يستمر حتى الخميس المقبل، ويشارك فيه كل من الولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، والهند واليونان.

في حين تشارك كل من رومانيا وفنلندا وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وهولندا وكرواتيا والإمارات كدول مراقبة.

وكانت الامارات قد وقعت برعاية واشنطن اتفاقية لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي في سبتمبر / ايلول من العام 2020، قبل ان توقع عشرات الاتفاقيات معه في مختلف المجالات، وسط غضب عربي وإسلامي واسعين.