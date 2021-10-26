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في إطار التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي..

على هامش تدريبات جوية.. مسؤول عسكري إماراتي يزور فلسطين المحتلة

على هامش تدريبات جوية.. مسؤول عسكري إماراتي يزور فلسطين المحتلة
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

في إطار تطبيع العلاقات بين الامارات وكيان الاحتلال الاسرائيلي، وصل قائد القوات الجوية الإمارتي، إبراهيم ناصر محمد العلوي، يوم الاثنين، إلى فلسطين المحتلة وذلك للمشاركة كمراقب في تمرين جوي تحت مسمى "العلم الأزرق Blue Flag".

العالم-الاحتلال

وقالت وزارة الحرب في الكيان الإسرائيلي إن "قائد سلاح الجو عميكام نوركين استقبل العلوي في قاعدة بلماحيم الجوية"، مشيرة إلى أن "الجانبين تبادلا الحديث حول التعاون وتعزيز العلاقة بين سلاحي الجو".

من جانبه وصف رئيس العمليات في سلاح الجو الإسرائيلي أمير لازار، زيارة قائد القوات الجوية الاماراتية بأنها "مهمة للغاية"، رغم عدم مشاركة الطائرات الإماراتية في التدريبات، معبرا عن أمله بـ"استضافة القوة الجوية الإماراتية" في المستقبل.

وتجري سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدريبات "العلم الأزرق" كل عامين منذ 2013 في صحراء النقب.

وبدأ التمرين الجوي الأحد، ومن المُقرر أن يستمر حتى الخميس المقبل، ويشارك فيه كل من الولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، والهند واليونان.

في حين تشارك كل من رومانيا وفنلندا وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وهولندا وكرواتيا والإمارات كدول مراقبة.

وكانت الامارات قد وقعت برعاية واشنطن اتفاقية لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي في سبتمبر / ايلول من العام 2020، قبل ان توقع عشرات الاتفاقيات معه في مختلف المجالات، وسط غضب عربي وإسلامي واسعين.

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