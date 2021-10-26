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السعودية.. إيقاف شخص بحوزته أكثر من 101 كغم من المخدرات (صورة)

السعودية.. إيقاف شخص بحوزته أكثر من 101 كغم من المخدرات (صورة)
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية القبض على مقيم يحمل الجنسية الباكستانية وبحوزته أكثر من 101 كغم من مادة القات المخدرة.

العالم-السعودية

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة محمد المغامدي، إن "المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن دوريات الأمن في محافظة القنفذة من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، وبحوزته 101 كيلو و250 غراما من مادة القات المخدر".

وأضاف: "المواد المخدرة كانت مخبأة داخل شاحنة يقودها المتهم".

وأشار إلى أنه جرى إيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

وتشير الاحصائيات الى ارتفاع عدد المدمنين على المخدرات في السعودية وتعد الكبتاغون والكوكايين والهيروين والقات، من اكثر المواد المخدرة انتشارا في المملكة.

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السعودية.. إيقاف شخص بحوزته أكثر من 101 كغم من المخدرات (صورة)

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