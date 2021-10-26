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السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي يعلن الغاء تأشيرات الدخول بين العراق وايران عبر الرحلات الجوية اعتبارا من اليوم

الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

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