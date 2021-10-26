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الداخلية اليمنية تعلن القبض على 79 عنصراً تابعاً للعدوان السعودي

الداخلية اليمنية تعلن القبض على 79 عنصراً تابعاً للعدوان السعودي
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الداخلية اليمنية أنها تمكنت من إلقاء القبض على 79 من مرتزقة تحالف العدوان السعودي، منهم 2 من عناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة.

العالم-اليمن

ووفقا لموقع انصار الله، فقد حققت مختلف الإدارات والوحدات التابعة لوزارة الداخلية في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات، إنجازات أمنية متميزة خلال الأسبوع الثاني من شهر ربيع الأول الجاري 1443 هـ‍)، أسهمت في ضبط الجريمة والحد منها.

وأوضحت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية اليمنية، أنها ضبطت 81 % من الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة من 8 وحتى 15 ربيع الأول، في حين لا تزال المتابعة جارية لضبط بقية القضايا.

وفي سبتمبر الماضي، نفذ القضاء اليمني حكم الاعدام بحق تسعة مدانين بجريمة إغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق الشهيد "صالح علي الصماد" ومرافقيه، ضمن خلية تابعة لتحالف العدوان السعودي.

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