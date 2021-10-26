الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: قدراتنا الدفاعية تشهد حاليا تطورا بجميع المجالات ونعمل على تحقيق توسع كبير جدا في مجال القوة البحرية

الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد تركماني في طريقه الى طهران

المتغطي بالصهاينة والاميركان عُريان.. السودان الى أين؟

ما وراء كواليس "التحركات الإماراتية السعودية المصرية" في السودان

اليمن.. غارات على ثلاث محافظات وخروقات للعدوان في الحديدة

الداخلية اليمنية تعلن القبض على 79 عنصراً تابعاً للعدوان السعودي

مصر.. ما مصير القضايا بمحاكم أمن الدولة بعد إلغاء الطوارئ؟