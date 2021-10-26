وفد تركماني في طريقه الى طهران

العالم - ايران

وقال ارباب خالص في في تصريحات لوكالة الأنباء الايرانية (ارنا)، اليوم الثلاثاء، ان هذه الزيارة تهدف الى اجراء جولة جديدة من المشاورات السياسية بين ايران وتركمنستان، وعقد الاجتماع السنوي السادس عشر للجنة التعاون الاقتصادي والثقافي المشتركة بين البلدين وكذلك حضور اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان.

وأضاف ارباب خالص، سيجتمع الوفد التركماني خلال هذه الزيارة مع مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية بمن فيهم وزير الخارجية "أمير عبد اللهيان"، ووزير الطرق اعمار المدن "رستم قاسمي"، ووزير النفط "جواد أوجي"، لمناقشة مختلف القضايا بما فيها التعاون الجمركي، والنفط والغاز، والطب والعلاج، والنقل، والعلوم والثقافة.