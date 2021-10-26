الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٩:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وفد تركماني في طريقه الى طهران

وفد تركماني في طريقه الى طهران
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال السفير الإيراني في تركمانستان "غلامعباس ارباب خالص"، إن وفداً تركمانيا يضم 23 مسؤولاً توجه اليوم إلى طهران بهدف تطوير وتوسيع التعاون مع الجمهورية الإسلامية الایرانیة.

العالم - ايران

وقال ارباب خالص في في تصريحات لوكالة الأنباء الايرانية (ارنا)، اليوم الثلاثاء، ان هذه الزيارة تهدف الى اجراء جولة جديدة من المشاورات السياسية بين ايران وتركمنستان، وعقد الاجتماع السنوي السادس عشر للجنة التعاون الاقتصادي والثقافي المشتركة بين البلدين وكذلك حضور اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان.
وأضاف ارباب خالص، سيجتمع الوفد التركماني خلال هذه الزيارة مع مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية بمن فيهم وزير الخارجية "أمير عبد اللهيان"، ووزير الطرق اعمار المدن "رستم قاسمي"، ووزير النفط "جواد أوجي"، لمناقشة مختلف القضايا بما فيها التعاون الجمركي، والنفط والغاز، والطب والعلاج، والنقل، والعلوم والثقافة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

رئيسي يفتتح غدا اجتماع جوار أفغانستان

وزير الخارجية الإیراني یبحث مع نظیره التركماني التطورات في أفغانستان

رئيسي: رؤيتنا اتجاه تركمنستان تفوق معايير حسن الجوار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان.. سلسلة أحكام بحق 20 متهمًا في ملف "إرهابيو فندق دي روي"

ميشل عون: لا عودة للحرب الأهلية في لبنان

تعرف على فوائد وأخطار إعادة التطعيم ضد فيروس كورونا

تحقيقات مخابرات الجيش اللبناني: مسلّحون قواتيون استنفروا ليلة المجزرة

المتهم الرئيس في قضية القتل المأساوية في هوليوود يواجه مفاجأة مدوية

انطلاق عملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل