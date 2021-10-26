مسؤول: الكويت ستكون مركز "ترانزيت" عالمياً بفتح مطار "تي 2"

العالم-الكويت

وبحسب ما أوردت صحيفة "الأنباء" المحلية، الاثنين، فقد قال يوسف الفوزان إن مطار الكويت يعد البوابة الاقتصادية والسياسة والاجتماعية للبلاد، لافتاً إلى بدء انتهاء جائحة "كورونا" والعودة للحياة الطبيعية، وفتح الأجواء بصورة كاملة.

وأضاف أن "المطار جاهز للتشغيل الكلي بنسبة 100% وقمنا بالعديد من الاستعدادات منذ فترة طويلة".

وأشار إلى أن من أهم مشاريع الطيران المدني، مطار "تي2" الذي "سيشكل نقلة نوعية وسيكون أحدث مطار في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية 25 مليون راكب سنوياً وهو قيد الإنشاء حالياً".

وتابع: "لاشك أن ذلك سيجعل الكويت مركز ترانزيت عالمياً بسبب موقعها الجغرافي الذي يربط ما بين الشرق والغرب وهي الأفضل بين كثير من الدول، وسيتم الانتهاء منه حسب الجدول الزمني عام 2024، وأيضاً مشروع المدرج الثالث الذي سيكون بطول 4.5 كم".

ولفت إلى أن "مشروع مدينة الشحن يسع 77 طائرة، وحالياً في طور اللمسات الأخيرة وسيكون منطقة شحن تربط بين الشرق والغرب، وسيكون أكبر محطة جمارك بالشرق الأوسط"، متوقعاً تشغيله في عام 2022.

وأضاف الفوزان أن "جميع المطارات تي1 وتي 3 وتي4 وتي5 جاهزة، ونسقنا مع شركائنا في وزارتي الصحة والداخلية والإدارة العامة للجمارك لعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل كورونا".

وبين أن "اعتماد الجدول الشتوي للرحلات في 1 نوفمبر، وأعداد القادمين والمغادرين تعتمد على رغبة شركات الطيران في تحديد الجداول وعدد الرحلات"، مؤكداً أن التشغيل الكامل للمطار سيؤدي إلى انخفاض أسعار التذاكر لجميع دول العالم.

يذكر أنه في نهاية يونيو 2020، أعلن الطيران المدني الكويتي أن تشغيل مطار الكويت سيكون على 3 مراحل؛ الأولى بنسبة 30% (أغسطس 2020)، والثانية بنسبة 40% إلى 50‎‎%، (فبراير 2021)، والثالثة تشغيل كامل بنسبة 100‎‎% في أغسطس 2021، لكن جائحة كورونا عطلت تنفيذ تلك المراحل بدقة حتى الآن.