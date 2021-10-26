الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٩:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء باقري: مهمتنا الاستعداد الدائم لأي احتمال

اللواء باقري: مهمتنا الاستعداد الدائم لأي احتمال
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري" ان مهمتنا في مواجهة التهديدات هی مراقبة الاوضاع والارتقاء بمستوى الجاهزية العملياتية والاستعداد الدائم لأي احتمال.

العالم - ايران

وأشار اللواء باقري الیوم الثلاثاء في كلمته خلال مهرجان مالك الاشتر للقوات المسلحة في دورته الـ 12 إلى تراجع القوة الأمريكية في المنطقة، قائلا ان هروب الولايات المتحدة من أفغانستان و انسحابها من العراق وأجزاء من سوريا ونقل معدات الدفاع الجوي والصاروخية الأمريكية المتقدمة على طول الخليج الفارسي وخفض قواتها البحرية ونقلها إلى جنوب الصين هو مؤشر على تراجع القوة الأمريكية.

وأضاف: "ان الأميركيين والصهاينة أظهروا أنه على الرغم من صعوبة قیامهم بالعمل العسكري المباشر ، إلا أنهم لن يتخلوا أبدًا عن التآمر والعداء ضد الجمهوریة الإسلامية وسيشكلون دائمًا تهديدًا لإيران الإسلامية وحلفاءها الإقليميون. "
وشدد اللواء باقري على أن الوضع اليوم يستدعي ان تتحلى القوات المسلحة باليقضة، وقال: "عندما تكون التهديدات واضحة ومباشرة ، ان أسلوب التعامل معها سیکون أبسط وأكثر سلاسة ، ولكن عندما تكون التهديدات مصحوبة بتعقيدات ، ان مهمتنا ضدها ستکون أكثر جدية وثقيلة.
واکد ان مهمتنا المستمرة في مواجهة التهديدات هی مراقبة الاوضاع والارتقاء بمستوى الجاهزية العملياتية والاستعداد الدائم لأي احتمال.
وقال: لطالما يؤکد القائد الثورة الاسلامیة أن يكون الجيش والحرس الثوري الإيراني والقوات التعبئة علی الاستعداد الدائم والارتقاء بمستوى الجاهزية العملياتية

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

اللواء باقري: الجمهورية الاسلامية باتت اليوم أقوى رغم كل ضغوطات العدو

اللواء باقري يختتم زيارته لروسيا عائدا الى ايران

رئيس الاركان الايرانية يامل بتطوير التعاون البحري مع روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان.. سلسلة أحكام بحق 20 متهمًا في ملف "إرهابيو فندق دي روي"

ميشل عون: لا عودة للحرب الأهلية في لبنان

تعرف على فوائد وأخطار إعادة التطعيم ضد فيروس كورونا

تحقيقات مخابرات الجيش اللبناني: مسلّحون قواتيون استنفروا ليلة المجزرة

المتهم الرئيس في قضية القتل المأساوية في هوليوود يواجه مفاجأة مدوية

انطلاق عملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل