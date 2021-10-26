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قرار جزائري جديد بشأن المغرب!

قرار جزائري جديد بشأن المغرب!
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

كشفت وكالة 'رويترز' نقلا عن مصادر مطلعة  أن الجزائر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، ستتوقف عن إمداد المغرب بالغاز عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي اعتبارا من الأول من نوفمبر.

العالم - الجزائر

وذكر مصدر بشركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة ومصدران حكوميان جزائريان إن اتفاق التوريد مع المغرب لن يجري تجديده.

وشددت المصادر علي إن الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب ميدغاز تحت البحر والذي تبلغ طاقته السنوية ثمانية مليارات متر مكعب ولا يمر في المغرب، حيث يربط خط الأنابيب البالغة طاقته 13.5 مليار متر مكعب سنويا، الجزائر بإسبانيا.

وبيًن مسؤول بارز بالحكومة الجزائرية أنه في حال حدوث أي تعطلات فإن بلاده ستستخدم السفن لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا.

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